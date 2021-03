Nie widzieliście filmów nominowanych do Oscarów? Kilka wciąż można zobaczyć w kinie

Jakkolwiek by nie oceniać dostępności tegorocznych kandydatów do Oscara, jedno jest pewne. Mamy do czynienia z bardzo dobrymi produkcjami, które nie tylko nie obrażają inteligencji widza i nie usypiają go w fotelu. Nawet do głównej kategorii na najlepszy film udało się wprowadzić kilka tytułów ważnych, poruszających w oryginalny sposób trudne kwestie. Część z nich można jeszcze zobaczyć w kinach, przynajmniej tam, gdzie nie zostały one zamknięte z powodu pandemii. Zobaczcie zwiastuny, by zdecydować, które zasługują na waszą uwagę jeszcze przed ogłoszeniem wyników głosowania Amerykańskiej Akademii Filmowej.

„Nomadland”

Film opowiada o Fern (Frances McDormand), kobiecie bezdomnej, która podróżuje po zachodzie Stanów Zjednoczonych furgonetką w poszukiwaniu pracy. Fern straciła wszystko podczas Wielkiej Recesji i szuka mądrości życiowych i gościnności u prawdziwych nomadów w USA.



„Co w duszy gra”

Nauczyciel muzyki, którego największą pasją jest jazz, otrzymuje życiową szansę: będzie mógł grać w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Dosłownie jedno małe potknięcie sprawia, że przenosi się z ulic Nowego Jorku do Przedświatów – fantastycznego miejsca, w którym nowe dusze, zanim udadzą się na Ziemię, zdobywają swoje osobowości. Zdeterminowany by powrócić do swojego ziemskiego życia, Joe łączy siły z duszą 22, której zupełnie obce są uroki ludzkiej egzystencji.





„Sound of Metal”



Ruben ma za sobą nałóg, ułożył sobie życie, gra na perkusji, ma partnerkę wokalistkę. Ale kiedy nagle, w błyskawicznym tempie, zaczyna tracić słuch, musi odnaleźć się w świecie na nowo. To nie tylko film o lęku artysty, który traci możliwość robienia tego, co jest dla niego najważniejsze. To także opowieść o pracy nad sobą, próbie pokonania własnych ograniczeń, pogodzenia się z rzeczywistością.



„Na rauszu”

„Na rauszu” opowiada o grupie przyjaciół - nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Gdy rozpoczynają eksperyment, starając się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy, nie spodziewają się że będzie miał on bardzo rożne skutki dla każdego z nich.



„Minari”



W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni z przenosin, zwłaszcza, gdy okazuje się, że ich nowy dom ma…kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami. Wszystko dodatkowo komplikuje pojawienie się dziarskiej babci z Korei.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta.”



To tragikomedia, na której śmiech zamiera w gardle. Główna bohaterka co piątek udaje w knajpie, że jest kompletnie pijana. „Trzeźwieje”, gdy któryś facet zaciągnie ją do domu i próbuje nieprzytomną zgwałcić. Jej działalność ma jednak głęboki sens, który odsłania nam się w trakcie filmu.

Oscary 2021 przełożone

Tegoroczna gala oscarowa zaplanowana została początkowo na 28 lutego 2021 roku, jednak pandemia koronawirusa spowodowała chaos w branży i doprowadziła do przesunięcia terminu. Po raz czwarty w historii, ceremonia rozdania Oscarów została przełożona.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęli decyzję, że 93. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku, osiem tygodni później, niż pierwotnie zakładano. Rada gubernatorów postanowiła także przełożyć okres kwalifikowalności filmów do wyścigu o nagrodę do 28 lutego 2021 roku. Nominacje do Oscarów 2021 poznaliśmy 15 marca 2021 roku.

