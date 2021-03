Tegoroczne Oscary okiem bukmacherów. Jest kilku „murowanych” kandydatów

Według danych widocznych na stronie internetowej sts.pl na środę 17 marca o godzinie 15:00, największe szanse w kategorii „najlepszy film” ma „Nomadland”. Z kursem 1.30 wyprzedza „Proces Siódemki z Chicago” (5.00), „Minari” (10.00) i film „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. (10.00). Za reżyserię Oscar najpewniej powędruje do Chloe Zhao („Nomadland”). Kurs na jej wygraną wynosi 1.15.

Wśród aktorów murowanym faworytem jest zmarły w ubiegłym roku Chadwick Boseman (1.05). Oscara miałaby mu przynieść rola w „Ma Rainey: Matka bluesa”. Drugim prawdopodobnym wyborem Akademii jest Anthony Hopkins (7.00) i jego rola w filmie „Ojciec”.

Za pierwszoplanową rolę kobiecą, zdaniem typujących na sts.pl Oscara może dostać Carey Mulligan („Obiecująca. Młoda. Kobieta”.) z kursem 1.50 lub Frances McDormand („Nomadland”) z kursem 3.50. Wysoko w tym zestawieniu jest także Andra Day („The United States vs. Billie Holiday”) z kursem 5.00.

Role drugoplanowe to z kolei Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”) z kursem 1.30 oraz Maria Bakalova („Kolejny film o Boracie”) z kursem 2.25 i Yuh-Jung Youn („Minari”) z kursem 2.50.

Oscary 2021. „Polskie” kategorie

Niestety w kategorii, która w ostatnich latach dostarczała Polakom szczególnych emocji, nie mamy swojego kandydata. Mowa oczywiście o filmach międzynarodowych. Tam szansę na Oscara ma duńskie „Na rauszu” (1.35), bośniacka „Aida” (3.50) i rumuński „Kolektyw” (6.00).

Szanse walczącego o Oscara w kategorii „zdjęcia” Dariusza Wolskiego ocenia się u nas całkiem wysoko – jego kurs to obecnie 3.50. Wyżej stawia się jedynie operatorów odpowiedzialnych za „Manka” (2.50) i „Nomadland” (1.50).

Oscary 2021 przełożone

Tegoroczna gala oscarowa zaplanowana została początkowo na 28 lutego 2021 roku, jednak pandemia koronawirusa spowodowała chaos w branży i doprowadziła do przesunięcia terminu. Po raz czwarty w historii, ceremonia rozdania Oscarów została przełożona.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęli decyzję, że 93. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku, osiem tygodni później, niż pierwotnie zakładano. Rada gubernatorów postanowiła także przełożyć okres kwalifikowalności filmów do wyścigu o nagrodę do 28 lutego 2021 roku. Nominacje do Oscarów 2021 poznaliśmy 15 marca 2021 roku.

