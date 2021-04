„Proces Siódemki z Chicago” z szansą na sześć Oscarów. Film oparty jest na prawdziwej historii

„Proces Siódemki z Chicago” (ang. „The Trial of the Chicago 7”) w reżyserii Aarona Sorkina, który oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, otrzymał w 2021 roku sześć nominacji do Oscara. O czym jest produkcja? Gdzie możemy ją oglądać?

Film „Proces Siódemki z Chicago” otrzymał nominacje do Oscara w sześciu kategoriach: najlepszy film (Marc Platt, Stuart M. Besser)

najlepszy aktor drugoplanowy (Sasha Baron Cohen)

najlepszy scenariusz oryginalny (Aaron Sorkin)

najlepsza piosenka („Hear My Voice” wyk. Celeste)

najlepsze zdjęcia (Phedon Papamichael)

najlepszy montaż (Alan Baumgarten)

Netflix kupił film za 56 mln dolarów „Proces Siódemki z Chicago” trafił na Netfliksa w październiku 2020 roku, po tym, jak platforma streamingowa kupiła prawa do jego dystrybucji za 56 mln dolarów. Pomysł na film Aaron Sorkin pierwotnie napisał scenariusz do filmu w 2007 roku z zamiarem zaangażowania w reżyserię filmu Stevena Spielberga. Ten jednak ostatecznie zrezygnował z tego projektu i Sorkin sam został reżyserem w 2018 roku. W tym samym miesiącu dołączyła do projektu większość obsady. Obraz kręcono jesienią 2019 roku w Chicago i okolicach New Jersey. „Proces Siódemki z Chicago” – o czym opowiada film? Film opowiada o prawdziwych wydarzeniach. W 1968 roku „Siódemka z Chicago” w składzie: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines i Lee Weiner – zostali oskarżeni przez rząd federalny USA między innymi o spisek i podżeganie do zamieszek, które miały miejsce w Chicago w stanie Illinois przy okazji Narodowej Konwencji Demokratów. Uczestnicy protestów domagali się zakończenia wojny w Wietnamie. „Proces Siódemki z Chicago” – kto w obsadzie? W filmie zagrali: Yahye Abdula-Mateena II (Bobby Seale), Sashę Barona Cohena (Abbie Hoffman), Daniela Flaherty'ego (John Froines), Josepha Gordona-Levitta (Richard Schultz), Michaela Keatona (Ramsey Clark), Dranka Langellę (Julius Hoffman), Johna Carrolla Lyncha (David Dellinger), Eddie'ego Redmayne'a (Tom Hayden), Noah Robbinsa (Lee Weiner), Marka Rylance'a (William Kunstler), Alexa Sharpa (Rennie Davis), Jeremy'ego Strona (Jerry Rubin), Kelvina Harrisona Jr. (Fred Hampton), Williama Hurta (John N. Mitchel), J. C. MacKenzie'ego (Tom Foran), Bena Shenkmana (Leonard Weinglass), Maxa Adlera (Stan Wojohowski).

„Proces Siódemki z Chicago" – gdzie oglądać film? Film Aarona Sorkina „Proces Siódemki z Chicago" oglądać można na platformie Netflix. Relacja na żywo z ceremonii rozdania Oscarów 93. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, odbędzie się już w poniedziałek 26 kwietnia. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl. Start w poniedziałek w nocy o godzinie 2:00!

