„Judas and the Black Messiah”. Daniel Kaluuya doczeka się Oscara za główną rolę?

Kadr z filmu „Judas and the Black Messiah” (2021)

Film „Judas and the Black Messiah” w reżyserii Shaka Kinga ma szansę zgarnąć w tym roku sześć Oscarów. Na statuetkę Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej liczyć może też Daniel Kaluuya, który wciela się w głównego bohatera. To druga nominacja aktora do prestiżowej nagrody. Pierwszą otrzymał za rolę w „Uciekaj!” Jordana Peele'a w 2017 roku.