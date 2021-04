„Obiecująca. Młoda. Kobieta.”. Świetny debiut reżyserski Emerald Fennell

„Obiecująca. Młoda. Kobieta.” to debiut reżyserski Emerald Fennell, aktorki i filmowczyni, która znana jest widzom głównie z odgrywania roli Camilli Parker Bowles w serialu Netfliksa „The Crown”. Jest to zdecydowanie świetny początek kariery reżyserskiej dla 35-latki. Jej film otrzymał aż pięć nominacji do Oscara.

Film „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. otrzymał w tym roku pięć nominacji do Oscara w kategoriach: najlepszy film (Ashley Fox, Ben Browning, Emerald Fennell, Josey McNamara)



najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Carey Mullingan)



najlepszy reżyser (Emerald Fennell)



najlepszy scenariusz oryginalny (Emerald Fennell)



najlepszy montaż (Frederic Thoraval)

„Obiecująca. Młoda. Kobieta". – o czym jest film? Film w reżyserii Emerald Fennell z Carey Mullingan w roli głównej. Młoda kobieta, po przeżytej traumie i o tragicznej przeszłości, szuka zemsty na tych, którzy staną jej na drodze. Kto zagrał w filmie? W filmie zagrali także: Bo Burnham, Laverne Cox, Molly Shannon, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Max Greenfield, Alison Brie, Christopher Mintz-Plasse, Connie Britton, Chris Lowell, Adam Brody, Sam Richardson.

