Oscary 2021. Torby prezentowe dla gwiazd kina. Ich zawartość robi wrażenie

Nieodłącznym elementem każdej ceremonii oscarowej są ekskluzywne torby prezentowe, które otrzymują wszyscy nominowani do najważniejszych nagród filmowych. W tym roku wartość jednej torby sięga 60 000 dolarów. Lista upominków, które otrzymają gwiazdy, robi wrażenie. Każdy kandydat do Oscara otrzyma pobyt w latarni morskiej Pater Noster na jednej ze szwedzkich wysp, która została przerobiona na luksusowy hotel. W każdej torbie znajdzie się także voucher na cztery dni pobytu w Spa Golden Door w Kalifornii, które oficjalnie zostało uznane za najlepsze tego typu miejsce na świecie. Gwiazdy kina będą mogły także skorzystać z egzotycznych wakacji w ośrodku Raiwasa Resort na Fidżi lub w Casa del Campo na Dominikanie bądź w Kahari Resort na Bahamach.

Co jeszcze znajdzie się w torbach prezentowych?

Ponadto, goście ceremonii dostaną elektroniczne opaski do medytacji, które m.in. monitorują jakość snu oraz wegańskie i wykonane z plastiku z recyklingu trampki portugalskiej firmy Loci. Do toreb będą także dołączone kapsułki z olejkiem CBD ułatwiające zasypianie, a tym, którzy posiadają rezydencje w Nowym Jorku zostanie zaoferowana bezpłatna dostawa materiałów budowlanych. Dla kobiet przygotowano także tabletki przeciwbólowe, które zostały opracowane specjalnie po to, by łagodzić objawy napięcia przedmiesiączkowego. Gwiazdy będą mogły również skorzystać z konsultacji w zakresie chirurgii plastycznej, której udzieli im Thomas Su.

Oprócz tego kandydaci do Oscarów zostaną obdarowani mnóstwem kosmetyków, słodyczami, butelkami drogiego alkoholu (w tym butelkę wódki w pudełku ozdobionym płatkami jadalnego 23-karatowego złota) i voucherami na treningi personalne. Dodatkowo, każda z toreb będzie zawierać token do zbiórki pieniędzy na leczenie chorych na raka okrężnicy. Ta akcja charytatywna to hołd w stronę Chadwicka Bosmana, który zmarł właśnie na tę chorobę w sierpniu 2020 roku.

Relacja na żywo z ceremonii rozdania Oscarów

93. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, odbędzie się już w poniedziałek 26 kwietnia. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl. Start w nocy z 25 na 26 kwietnia o godzinie 2:00!

