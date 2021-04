Oscara nie zdobyła, ale i tak została gwiazdą gali. Twerk Glenn Close hitem sieci

Co prawda Glenn Close nie znalazła się w gronie tegorocznych zdobywców Oscarów, ale i tak zawojowała publiczność i pojawiła się w nagłówkach kolorowej prasy. Aktorka dała popis swoich umiejętności tanecznych, czy może raczej swojego dystansu do siebie. Zaprezentowała swoją wersję popularnego tańca twerk, polegającego głównie na energicznym potrząsaniu pośladkami.

Inspiracją dla Close była piosenka „Da Butt” z filmu „Szkolne oszołomienie”. Aktorka miała odgadnąć, czy jest to jeden z tytułów nominowanych w tym roku do Oscara. Stwierdziła, że utwór ten nie znalazł się na liście kandydatów, a na pocieszenie jego twórców postanowiła poruszać się do płynącej z głośników muzyki. Efekt rozbroił internautów i podbił media społecznościowe. Zobaczcie sami.

Artystki nagrodzone w tym roku Oscarami

Już pierwsza wręczana tego wieczoru statuetka trafiła do Emerald Fennell za scenariusz oryginalny do filmu „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Najlepszym filmem okazał się „Nomadland” i również za jego reżyserię Oscara odebrała Chloe Zhao. Najlepszą aktorką pierwszoplanową okazała się Frances McDormand. To już trzeci statuetka w jej karierze. Wcześniej artystka została nagrodzona za rolę w filmie „Fargo” oraz za „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”.

Oscar dla aktorki drugoplanowej powędrował do Youn Yuh-Jung za jej kreację w produkcji „Minari”. Za najlepsze charakteryzacje nagrodzono dwie panie – Mię Neal i Jamikę Wilson za film „Ma Rainey: Matka bluesa”. To była historyczna chwila, bo Neal i Wilson były pierwszymi czarnoskórymi kobietami, które nie tylko wygrały, ale w ogóle zostały nominowane w tej kategorii. Statuetką za najlepsze kostiumy uhonorowano Ann Roth, również za film „Ma Rainey: Matka bluesa”.

