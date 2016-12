Jak poradzić sobie z pseudokibicami? Polacy odpowiadają

Ostrzejsze kary - takie rozwiązanie dla władz polskiej piłki zaproponowało 39 proc. przepytanych przez IBRiS. Zdaniem 22 proc. ankietowanych, kluczem do spacyfikowania pseudokibiców powinny być większe uprawnienia policjantów. Prawo do szerszego korzystania z narzędzi przemocy miałoby trzymać kiboli w ryzach. 7 proc. badanych uważa z kolei, że dobrym pomysłem byłoby odebranie stowarzyszeniom kibicowskim czynnego udziału w organizowaniu sprzedaży biletów na mecze. To ostatnie rozwiązanie zaproponowały władze Legii Warszawa po ostatnich wydarzeniach mających miejsce w Madrycie w dzień meczu Ligi Mistrzów z Realem.

Bardzo duży odsetek, bo aż 26 proc. badanych, nie wierzy w możliwość uporania się z problemem przemocy i chuligaństwa wśród kibiców piłkarskich. 5 proc. nie ma zdania lub nie potrafi udzielić jednej odpowiedzi.

Twórcy sondażu dowiedzieli się także, iż najczęściej zaostrzać kary wobec kiboli chcą mieszkańcy wsi oraz małych i średnich miast (50 proc.). Za wyższymi karami opowiadają się głównie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz'15.

Badanie przeprowadzono w dniach 21 i 22 października na grupie 1100 respondentów.