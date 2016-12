Skandal w Ekstraklasie? Chodzi o zdjęcia delegata PZPN

Sprawa jest bulwersująca, ponieważ delegat powinien być bezstronny. Poza tym, Suchecki na stadionie przy Łazienkowskiej pojawił się służbowo. Fotorelację przez jakiś czas można było zobaczyć na stronie Lubuskiego Kolegium Sędziów. Usunięto ją jednak po tym, gdy o sprawie zrobiło się głośno.

Maciej Wandzel odniósł się do sprawy na Twitterze. Napisał, że nie wiedział z kim pozuje do zdjęcia. "Pierwszy raz w życiu widziałem tego Pana i nie wiem jaką pełni funkcję" - podkreślił. W rozmowie ze sport.tvn24.pl Suchecki tłumaczył, że jest zaskoczony, iż sprawa została odebrana taki sposób. Dodał, że robił sobie zdjęcia także na innych stadionach i do tej pory nie było to problemem.Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował, że sprawę w najbliższym czasie zbada departament bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, Legia wygrała z Lechem Poznań 2:1 zdobywając zwycięską bramkę ze spalonego.