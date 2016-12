Boniek czy Wojciechowski? Dzisiaj wybory prezesa PZPN

"Moja(nasza) kampania trwała 4 lata nie 10 dni" - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek. Jeszcze niedawno wydawało się, że obecny szef PZPN pozostanie sam na placu boju, a przypieczętowanie jego drugiej kadencji będzie formalnością.

Ostatecznie kandydatów jest dwóch - Boniek i Józef Wojciechowski. O tym, że były właściciel Polonii Warszawa wystartuje w wyborach dowiedzieliśmy się pod koniec września. Szybko okazało się, że przed ostateczną decyzją, którą podejmie 118 delegatów związku, wywiąże się walka między kandydatami. 14 października informowano, że członkowie komitetu poparcia Wojciechowskiego - Radosław Majdan i Cezary Kucharski wręczyli ministrowi sportu i turystyki wniosek, który ma zagrozić Zbigniewowi Bońkowi w kolejnych wyborach na prezesa PZPN. Wniosek zawierał informacje wskazujące na łamanie przez Bońka statutu PZPN i UEFA. Chodzi o kwestię zamieszkania kandydata na terenie kraju i reklamowanie nielegalnej firmy bukmacherskiej w Polsce. – Jedna sprawa, to kwestie prawne, a druga etyczne. Legalne w Polsce firmy bukmacherskie wspierają polski sport dużymi kwotami. Te nielegalne odprowadzają podatki za granicę, a prezes Boniek firmuje to swoją twarzą – przekonywał Majdan. Boniek odniósł się do zarzutów na Twitterze. "Żeby coś reklamować, trzeba mieć społeczne zaufanie. Żeby donosić, społeczne politowanie" - napisał.

Wprost.pl zwróciło się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o informacje ws. wniosku Majdana i Kucharskiego. W odpowiedzi na pytanie o to, co dalej dzieje się w tej sprawie, resort wysłał następującą odpowiedź:

"Ministerstwo Sportu i Turystyki standardowo, zgodnie z procedurami, w przypadku złożenia skargi zgłasza się do drugiej strony z prośbą o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych w piśmie. Tak też jest w przypadku Polskiego Związku Piłki Nożnej. Działania te w żaden sposób nie orzekają o czyjejś winie, a są skierowane jedynie w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź z PZPN. Po analizie przepisów, ustaleniu stanu faktycznego i informacji przedłożonej przez PZPN zostaną podjęte dalsze działania w ramach kompetencji Ministra Sportu i Turystyki".

Rzecznik Prasowa Ministerstwa Sportu i Turystyki Katarzyna Kopeć-Ziemczyk potwierdziła nam dzisiaj, że pismo ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło do Ministerstwa. Nie zdradziła jednak szczegółów w tej sprawie.

List Wojciechowskiego

26 października w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej złożono list Józefa Wojciechowskiego do Zbigniewa Bońka. "Liczę na grę fair, bo z takiej pamiętam Cię jako piłkarza" - zaczął swój list Józef Wojciechowski. Podkreślił, że żałuje, iż przez ostatnie cztery tygodnie Boniek unikał debaty na temat kondycji i przyszłości polskiej piłki. Przypomniał również sprawę miejsca zamieszkania swojego rywala, a także tego, gdzie płaci on podatki. Wojciechowski zarzucił Bońkowi po raz kolejny m.in. reklamowanie nielegalnych zakładów bukmacherskich, a także niedofinansowanie polskiego futbolu.

Kadencja Bońka

Zbigniew Boniek szefuje polskiej piłce od 26 października 2012 roku, kiedy to zastąpił Grzegorza Latę. Za swój główny cel Boniek postawił sobie oczyszczenie Związku ze skorumpowanych działaczy i zadbanie o konkurencyjność polskiej piłki. Eksperci piłkarscy przyznają, że za jego kadencji znacząco poprawił się wizerunek całego PZPN. Polska otrzymała też prawo organizacji finału Ligi Europy 2014/2015 oraz Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2017. Na czas jego rządów przypadły największe sukcesy reprezentacji - pod wodzą Adama Nawałki, polska reprezentacja dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Europy we Francji.

Obrady na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PZPN rozpoczną się o godzinie 10:00