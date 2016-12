Boniek zostaje na drugą kadencję. Ogromna przewaga w głosowaniu

Na obecnego prezesa PZPN oddano 99 głosów. Józef Wojciechowski, który jednak był brany pod uwagę w głosowaniu zebrał 16 głosów. Oddano 115 ważnych głosów.

– Chciałem wszystkim podziękować. Przykro mi, że taka sytuacja zaszła. To tak, jak ktoś mówi słabemu piłkarzowi, że potrafi grać w piłkę. Szkoda mi Józefa Wojciechowskiego, bo to fajny człowiek, kiedyś z nim współpracowałem. Jednak otoczyli go ludzie, którzy mu coś wmówili – powiedział Zbigniew Boniek chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów.

Zamieszanie przed głosowaniem

– Nie będę brał udziału w tej formie głosowania. Czy się wycofuję? To moi prawnicy ocenią – powiedział wcześniej Józef Wojciechowski dziennikarzowi Sport.pl. Wojciechowski wyszedł z sali obrad po tym, gdy zdecydowano, że wybory odbędą się przy pomocy elektronicznych maszynek. Ostatecznie były prezes Polonii Warszawa został jednak wzięty pod uwagę w wyborach.