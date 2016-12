Kontrowersje wokół Bayernu. Klub zbada swoją rolę w czasach nazistowskich

Chodzi o nieznane do tej pory oryginalne protokoły walnych zgromadzeń Bayernu Monachium. Zdaniem filozofa Markwarta Herzoga, monachijski klub dostosował się do nazistowskiego reżimu tak samo jak większość innych klubów piłkarskich. Z tego powodu klub z Monachium chce ponownie zbadać swoją przeszłość. To zadanie ma zlecić niezależnemu instytutowi lub grupie niezależnych naukowców. Wyniki badań mają być znane w połowie 2017 roku.

Nie wszyscy zgadzają się jednak z teorią Herzoga, który twierdzi m.in., że w „kwestii aryjskiej” bawarski klub był „nawet bardziej faszystowski” niż inne kluby piłkarskie. Publicysta Dietrich Schulze-Marmeling, autor m.in. książki „FC Bayern i jego Żydzi” skrytykował Herzoga i magazyn „Der Spiegel”. Jego zdaniem publikacja niemieckiego pisma i rewelacje filozofa to mieszanka dawno znanych i opublikowanych faktów.