Dzisiaj Legia zagra z Realem przy pustych trybunach. "Czujemy zawstydzenie"

90+3 min. Koniec! Jaka szkoda, że ten wynik padł przy pustych trybunach... Legia remisuje z Realem 3:3! 90+3 min. Jeszcze poprzeczka ratuje Legię! 90 min. Co za emocje w końcówce! Legia przy piłce. Może jeszcze coś wpadnie? 87 min. Zmiany. W Legii Jodłowiec za Odjidję. W Realu Díaz za Moratę. 85 min. I mamy 3:3. Kovacić daje remis Realowi. 83 min. GOOOOOOOL! 3:2! Prijović wyłożył piłkę przed pole karne, a precyzyjnym strzałem popisał się Moulin! 80 min. PRIJOVIĆ! Strzał prosto w bramkarza, ale Legia zaczyna walczyć o pełną pulę. Real trochę bezradnie szuka trzeciego gola. 77min. Zmiana także w Realu. Schodzi Coentrao, wchodzi Asensio. 77min. Radović opuszcza boisko. Melduje się za niego Prijović. 74 min. Akcja Legii, ale jeden z graczy złapany na spalonym. 73 min. Dokładne zagranie do Radovicia, ale ten był otoczony przez rywali i nie miał szans na zakończenie tej akcji. 71 min. Ciężkie minuty przed Legią, Real nastawił się na atak i nie zwalnia tempa. 69 min. Nikolić opuszcza boisko. Zmienia go Kucharczyk. 67 min. Rzut wolny dla Realu... mocne uderzenie Ronaldo, ale broni Malarz! 64 min. Benzema opuszcza boisko. Wchodzi Vázquez. 63 min. "Królewscy" w ofensywie, ale Legia dzielnie się broni... 60 min. Jak odpowie Real? Co zrobi dalej Legia? Przed nami wielkie emocje do samego końca! 58 min. GOOOOOOOL! 2:2! Radović uderzył na dalszy słupek, bramkarz Realu nie sięgnął piłki i mamy bramkę! 56 min. Tym razem rzut wolny dla Realu. CR7 odmierzył kroki... ale jednak uderzał Bale. Zabrakło precyzji. 53 min. Rzut wolny dla Legii... i było blisko! Uderzał Guilherme, ale zabrakło centymetrów. 50 min. Świetny strzał Bale'a, ale Malarz odbił piłkę. 47 min. Real przy piłce, rzut rożny, ale legioniści szybko zażegnali niebezpieczeństwo. Gramy! 45+1 min. Przerwa. Bardzo dobra końcówka tej połowy w wykonaniu Legii, ale chcemy więcej! Wracamy za chwilę... 43 min. Legia zaczęła odważniej grać. Zespół Jacka Magiery jest teraz na połowie Realu. 40 min. GOOOOOL! Odjidja popisał się świetnym strzałem i mamy bramkę kontaktową! Asystę zaliczył Guilherme. 38 min. Niezły przerzut Guilherme, ale nikt nie czekał na piłkę po drugiej stronie boiska... 37 min. Real nie zwalnia tempa. Wymienia podania na połowie Legii. Teraz kolejna interwencja Malarza. 35 min. GOOOOL! Benzema pewnym strzałem pokonał Malarza po podaniu Bale'a. 33 min. Nikolić złapany na spalonym. 31 min. BALE! Walijczyk świetnie zmylił obrońcę i uderzył lewą nogą. Piłka poleciała jednak za wysoko. 27 min. Szansa Legii! Guilherme uderzył z dystansu, ale trochę zabrakło precyzji... 25 min. Co tam się dzieje? Wielkie zamieszanie w szesnastce Legii, ale i tym razem "Wojskowi" szczęśliwie wychodzą z trudnej sytuacji. 25 min. Precyzyjny przerzut w wykonaniu Bale'a, Ronaldo przyjął piłkę i uderzył z ostrego kąta. Będzie rzut rożny dla Legii. 23 min. Świetne podanie do Nikolica, ale szybszy był Keylor Navas! 22 min. Dłuższa akcja Legii na połowie Realu zakończona niecelnym podaniem przy linii bocznej. 20 min. Czy był faul w polu karnym? Gracze Legii protestują, ale sędzia nie przerwał gry. 19 min. Uderzenie na bramkę Malarza z dystansu, ale bramkarz Legii zdołał odbić piłkę. 17 min. Mogło być 2:0! Zamieszanie pod bramką Malarza, ale jeden z graczy Legii w porę wybił piłkę. 16 min. Uderzał Bale... piłka odbiła się od muru ustawionego przez gospodarzy i wyszła za linię końcową. Rzut rożny. 16 min. Przy bramce opatrywany jest Malarz. Real będzie miał rzut wolny 20 metrów od bramki Legii. 14 min. Złe zagranie Ronaldo w szesnastce i Legia przejęła piłkę. "Królewscy" szybko jednak ruszyli z kolejną akcją... 10 min. Teraz przy piłce Legia. Akcja na połowie rywali, po której niecelnym strzałem popisał się Moulin. 4 min. Inicjatywa po stronie Realu Madryt. "Królewscy" pozostają na połowie Legii. Gospodarze nastawili się na grę z kontry. 1 min.0:1 Niestety. 1 minuta i Lega już traci gola. Gareth Bale otwiera wynik spotkania. 20:450:0 Zaczynamy!! 20:00 Jeszcze 45 minut do pierwszego gwizdka. Na trybunach jest pusto... i będzie pusto. Zapraszamy jednak do śledzenia naszej relacji NA ŻYWO, bowiem na boisku z pewnością emocji nie zabraknie. 19:50 Składy:



Legia Warszawa: Malarz - Bereszyński, Rzeźniczak, Pazdan, Hlousek - Kopczyński, Moulin, Guilherme, Odjidja-Ofoe, Radović - Nikolić.



Real Madryt: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Coentrão, Kovačić, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema, Morata.

To miało być piłkarskie święto przy Łazienkowskiej, jednak po decyzji UEFA mecz Legia – Real zostanie rozegrany przy pustych trybunach. – Dla nas to trudna decyzja. Przed nami ciężki mecz, to miało być takie święto. Czujemy zawstydzenie. Szanujemy jednak decyzję UEFA – powiedział na konferencji prasowej trener „Wojskowych” Jacek Magiera. – Mury stadionu to jedno, a doping to drugie. Tego nam będzie brakować. My naprawdę mamy fantastycznych kibiców. Mam nadzieję, że Real przyjedzie tu w przyszłym roku i przekona się, że tak jest – dodał szkoleniowiec.

W pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu polski zespół przegrał 1:5, ale zostawił po sobie o wiele lepsze wrażenie, niż po pierwszym meczu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wtedy Legia przegrała przed własną publicznością 0:6 i była krytykowana nie tylko za wynik, ale przede wszystkim za styl gry. – Zdajemy sobie sprawę jakich zawodników ma Real. Wiemy co dobrze, a co źle zrobiliśmy w Madrycie. Będziemy się starać zaprezentować zdecydowanie lepiej niż na Santiago Bernabeu – zapowiedział obrońca „Wojskowych” Bartosz Bereszyński. Magiera podkreślił z kolei, że w meczach z taki drużynami jak Real decydują detale. – Patrzyliśmy na mecze Realu z drużynami z dolnej części tabeli Primera Division. Nikt nam nie zabroni walczyć. Będziemy się starali grać skutecznie w obronie i w ataku. Mamy kadrę 23 zawodników i wszyscy są zdrowi. Możemy wystawić optymalną jedenastkę – przekonywał trener.

Zdaniem Bereszyńskiego Legia nie przestraszyła się rangi meczu w pierwszym starciu z Realem. – To było widać od pierwszej minuty, kiedy stworzyliśmy dwie okazje – przypomniał 24-latek.

„Oglądałem praktycznie wszystkie mecze Legii”

– Piłkarze wiedzą, jak ważny jest to mecz i muszą do niego podejść profesjonalnie - powiedział Zinedine Zidane przed środowym meczem. Przypomniał również, że na pustym stadionie grał z Romą w 2004 roku. – Szanujemy Legię, wiemy że to niebezpieczny zespół, który może wykorzystać swoje okazje – dodał. Szkoleniowiec „Królewskich” przyznał, że nie ma takiego meczu, w którym nie byłoby problemów z rywalem. Stwierdził też, że wolałby grać z publicznością, mimo że to jest mecz na wyjeździe. – Pod względem sportowym nie ma jednak żadnej różnicy. Trzeba zagrać na 100 proc – podkreślił. A jak Real przygotowywał się do meczu z Legią? – Oglądałem praktycznie wszystkie mecze Legii w tym sezonie – powiedział Zidane dziennikarzom.

Gra przy pustych trybunach będzie nową sytuacją dla obrońcy Realu Madryt Nacho Fernandeza. – My musimy się skoncentrować i zrobić swoje – ocenił. – To rozwiązanie dobre dla telewizji, bo będą mogli usłyszeć wszystkie nasze okrzyki i sobie je wynotować – zażartował gracz „Królewskich”. Ekipa z Madrytu przystąpi do meczu z Legią bez obrońcy Pepe, który naderwał mięsień dwugłowy uda i musi pauzować przez kilkanaście dni.