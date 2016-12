Nawałka powołał kadrę na kolejne mecze. Wyciągnął konsekwencje?

– Przed nami ostatni mecz o punkty w eliminacjach mistrzostw świata w 2016 roku. W Rumunii zagramy z jednym z głównych rywali do awansu w naszej grupie. Po dwóch zwycięstwach na PGE Narodowym będziemy walczyć o kolejne punkty na trudnym terenie w Bukareszcie – powiedział selekcjoner Adam Nawałka. – Wydarzenia związane z zachowaniem niektórych zawodników podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji w Warszawie poddano dokładnej ocenie. Decyzje co do konsekwencji zostały już podjęte, a zawodnicy zostali o nich poinformowani – dodał.

Powołania na mecze z Rumunią i Słowenią:

Bramkarze: Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Thiago Cionek, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek, Maciej Rybus

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Damian Dąbrowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Tomasz Jodłowiec, Bartosz Kapustka, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Krzysztof Mączyński, Sławomir Peszko, Paweł Wszołek, Piotr Zieliński

Napastnicy: Robert Lewandowski, Łukasz Teodorczyk, Kamil Wilczek