UEFA podjęła decyzję. Mecz w Dortmundzie bez kibiców Legii

"Legia Warszawa informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym związanym z incydentami przed meczem w Madrycie, Control Ethics and Disciplinary Board UEFA postanowiła do czasu zakończenia postępowania nałożyć na klub środek zapobiegawczy w postaci zakazu wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecze Ligi Mistrzów UEFA. Mając powyższe na uwadze informujemy, że na mecz Ligi Mistrzów UEFA przeciwko Borussii w Dortmundzie nie będzie zorganizowanego wyjazdu naszych kibiców" - czytamy w komunikacie, który opublikowano na stronie "Wojskowych".

Historyczny mecz na pustym stadionie

Przypomnijmy, po decyzji UEFA przy pustych trybunach rozegrano mecz Legia Warszawa - Real Madryt, który zakończył się remisem 3:3. – Mury stadionu to jedno, a doping to drugie. Tego nam będzie brakować. My naprawdę mamy fantastycznych kibiców. Mam nadzieję, że Real przyjedzie tu w przyszłym roku i przekona się, że tak jest – mówił trener Jacek Magiera przed starciem z "Królewskimi".