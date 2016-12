Kolejna kara dla Legii. Tym razem za zamieszki w Madrycie

Na „Wojskowych” nałożono zakaz wyjazdowy dla kibiców na najbliższy mecz Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Dodatkowa kara to dwa spotkania bez kibiców w sektorze gości w zawieszeniu na rok i 80 tys. euro grzywny.

Przypomnijmy, w Madrycie przed meczem z Realem doszło do zamieszek pomiędzy chuliganami z Warszawy a miejscową policją. Funkcjonariusze zatrzymali kilkanaście osób.

Historyczny mecz na pustym stadionie

Przypomnijmy, po decyzji UEFA przy pustych trybunach rozegrano mecz Legia Warszawa - Real Madryt, który zakończył się remisem 3:3. – Mury stadionu to jedno, a doping to drugie. Tego nam będzie brakować. My naprawdę mamy fantastycznych kibiców. Mam nadzieję, że Real przyjedzie tu w przyszłym roku i przekona się, że tak jest – mówił trener Jacek Magiera przed starciem z "Królewskimi".