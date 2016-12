Legia Warszawa nominowana do tytułu "Najlepszego Klubu Roku". Kontrkandydatem m.in. Real Madryt

„Chcielibyśmy naprawdę wiedzieć, o co w tym chodzi i wam wszystko dokładnie wytłumaczyć. Niestety, prawda jest taka, że sytuacja nas przerosła” - napisano o sprawie na portalu weszlo.com. Dodano, że „jedno jest bezsprzeczne: jest czego Legii pogratulować”.

Poza Legią Warszawa do tegorocznej edycji nagrody nominowano również: Real Madryt, Leicester, Siviglię oraz Molde FK. W uzasadnieniu przyznania nominacji stołecznemu klubowi wskazano, że „warszawski klub w bieżącym sezonie osiągnął ważny wynik – jest pierwszym klubem od 21 lat, który zdołał awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA”, a ponadto jest klubem, który najczęściej w historii polskiego futbolu wygrywał rozgrywki krajowe – łącznie ligę i Puchar Polski.

Gala wręczenia Globe Soccer Awards odbędzie się w dniach 27-28 grudnia w Dubaju. Poza nagrodzeniem klubu, dojdzie także do uhonorowania „Najlepszego Piłkarza Roku”. Nominowani to: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jamie Vardy, Gonazalo Higuain, Gareth Bale oraz Antoine Griezmann. Z kolei na tytuł „Najlepszego Trenera Roku” szansę mają: Zinedine Zidane, Claudio Rainieri, Fernando Santos, Massimiliano Allegri oraz Unai Emery. Nagroda wręczona zostanie również sędziemu. Nominowani w tej kategorii to: Alireza Faghani, Bakary Papa Gassama, Mark Clattenburg, Nestor Pitana oraz Joel Antonio Aguilar