Dwóch Polaków nominowanych do Drużyny Roku UEFA

Wśród wyróżnionych 40 piłkarzy znalazł się napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski oraz pomocnik Paris Saint-Germain Grzegorz Krychowiak.

Obecność Lewandowskiego wśród nominowanych do Drużyny Roku UEFA nie jest zaskoczeniem. Polak zdobył bowiem mistrzostwo i Puchar Niemiec. Ponadto doszedł do półfinału Ligi Mistrzów i wywalczył sobie tytuł króla strzelców Bundesligi. Lewandowski był również kapitanem reprezentacji Polski, która dotarła do ćwierćfinału Euro 2016.

Krychowiak drugi raz z rzędu wygrał Ligę Europy. Trafił też do wybieranej przez kibiców najlepszej jedenastki Sevilli. Potem polski pomocnik trafił do PSG. W klubie z Paryża na razie nie potrafi jednak wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Trzeba jednak podkreślić wkład Krychowiaka w wynik, jaki biało-czerwoni osiągnęli podczas mistrzostw Europy we Francji.

Lista nominowanych zawodników:

Bramkarze: Rui Patricio (Sporting Lizbona), Keylor Navas (Real Madryt), Jan Oblak (Atletico Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus Turyn).

Obrońcy: Gerard Pique (FC Barcelona), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Sergio Ramos (Real Madryt), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Juventus Turyn), Laurent Koscielny (Arsenal), Diego Godin (Atletico Madryt), Pepe (Real Madryt), Juanfran (Atletico Madryt), Dani Carvajal (Real Madryt), Jerome Boateng (Bayern Monachium).

Pomocnicy: Dimitri Payet (West Ham United), Yannick Carrasco (Atletico Madryt), Paul Pogba (Manchester United), Riyad Mahrez (Leicester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Joe Allen (Stoke City), Luka Modric (Real Madryt), Aaron Ramsey (Arsenal), Toni Kroos (Real Madryt), Andres Iniesta (FC Barcelona), N’Golo Kante (Chelsea), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain).

Napastnicy: Lionel Messi (FC Barcelona), Luis Suarez (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madryt), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Gonzalo Higuain (Juventus Turyn) Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Neymar (FC Barcelona), Gareth Bale (Real Madryt), Alexis Sanchez (Arsenal), Sergio Aguero (Manchester City).