Kibic pozwał UEFA. Domaga się odszkodowania

Jose Antonio Campon domaga się 1660 euro odszkodowania od europejskiej federacji, za nieprawidłowo zdobytego gola. 160 euro to kwota, jaką zapłacił za bilet na mecz. Pozostałe 1500 euro ma być „rekompensatą za straty moralne” Kibic Atletico twierdzi, że trafienie obrońcy Realu Madryt Sergio Ramosa w tegorocznym finale Ligi Mistrzów nie powinno być uznane. Powtórki wykazały bowiem, że gracz „Królewskich” był na pozycji spalonej.

Campon przekonuje, że UEFA w tej sytuacji „nie użyła wszystkich możliwych środków, aby postępowanie odbyło się zgodnie z przepisami i wybrała do tego osoby, które nie wykonują swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi zasadami”.

Prawnik fana Atletico Carlos Mendez ma nadzieję, że złożony pozew przyczyni się do tego, że UEFA zacznie stosować technologię wideo, która pozwoli na uniknięcie podobnych błędów w przyszłości. – Jeśli idziesz do kina i tam nie ma dźwięku, otrzymasz zwrot pieniędzy. Tu mamy do czynienia z podobną sytuacją – mówił Mendez. Campon stwierdził z kolei, że tak naprawdę nie chodzi mu o pieniądze, których domaga się od UEFA. Zależy mu na zmianie postępowania w takich sytuacjach.

Finał Ligi Mistrzów w tym roku odbył się 28 maja na Stadionie Giuseppe Meazzy w Mediolanie. Zwycięzcą został Real Madryt po wygranej w rzutach karnych 5:3 nad Atletico Madryt.