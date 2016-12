Legia zarobiła ogromne pieniądze. Zobacz, ile zgarnęła w Lidze Mistrzów

Stołeczny klub za sam udział w eliminacjach Ligi Mistrzów zgarnął 2,74 mln euro. Za udział w fazie grupowej na konto Legii trafi 12,7 mln euro. W tej fazie rozgrywek „Wojskowi” zdobyli cztery punkty. Zremisowali z Realem Madryt 3:3, co daje kolejne pół miliona euro. W środę, 7 grudnia zespół trenera Jacka Magiery wygrał ze Sportingiem Lizbona 1:0. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie jeszcze 2 mln w unijnej walucie (1,5 mln za zwycięstwo i 0,5 mln za awans do Ligi Europy). Łącznie daje to prawie 18 mln euro.

Na tym jednak nie koniec, bowiem przed Legią jeszcze walka w LE. Jeśli polski zespół zwycięsko przejdzie 1/16 finału tych rozgrywek, zgarnie 750 tys. euro.

Przypomnijmy, „Wojskowi” zajęli trzecie miejsce w grupie LM, dzięki wygranej ze Sportingiem Lizbona 1:0. Stawką tego meczu było pozostanie w europejskich pucharach na wiosnę. Gola na wagę awansu zdobył Brazylijczyk Guilherme.