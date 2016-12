FIFA podjęła decyzję. Polska i Rumunia ukarane po meczu eliminacyjnym

Podczas meczu Rumunia-Polska w Bukareszcie doszło do kilku piętnowanych przez FIFĘ incydentów. Najgroźniejsza była bez wątpienia sytuacja, po której Robert Lewandowski upadł na murawę i przez kilka minut musiał dochodzić do siebie. Kapitan naszej reprezentacji został ogłuszony petardą rzuconą z trybun przez rumuńskich kibiców. Ciężkie chwile przeżywał także bramkarz kadry Nawałki, Łukasz Fabiański. Za strzeżoną przez niego bramką wylądowało kilka dymiących rac. Pomimo tego, że Biało-Czerwoni wygrali mecz 3:0, z pewnością nie będą go dobrze wspominać.

Ostatecznie Rumunia ukarana została grzywną w wysokości 95 tys. franków szwajcarskich. Jej reprezentacja nie zagra także w dwóch najbliższych meczach na stadionie w stolicy kraju. FIFA dostrzegła też przewinienia po stronie polskich fanów. Nasza federacja została ukarana grzywną w wysokości 35 tys. franków szwajcarskich.

Mecz Rumunia-Polska rozgrywany był w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Obecnie Polska prowadzi w grupie E, mając 10 punktów po 4 rozegranych meczach. Na drugim miejscu jest Czarnogóra z 7 punktami.