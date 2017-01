Arek Milik w zaledwie 3 miesiące od zerwania więzadeł strzela gole. I to jakie!

Oficjalny profil Napoli na Twitterze zamieścił film z udziałem naszego reprezentanta. Na nagraniu widzimy fragment treningu zespołu, w którym Arkadiusz Milik zdobywa ładną bramkę po szybkiej kombinacji z kolegą z drużyny. Co jednak najbardziej szokuje w tym nagraniu, to fakt, że zawodnik dokonuje tego już w 97 dniu po poważnej kontuzji kolana. Po feralnym meczu z Danią, w którym Arek zerwał więzadła, nikt nie mógł się spodziewać, że tak szybko powróci do gry. Jak zapewniają lekarze z Neapolu, reprezentant Polski niedługo będzie w pełni zdolny do gry.

Nagroda za zaangażowanie

Trener SSC Napoli w dowód uznania dla ciężkiej pracy wykonywanej przez kontuzjowanego reprezentanta Polski zamierza powołać go do kadry meczowej na spotkanie z Pescarą. Szkoleniowiec drużyny Maurizio Sarri podkreślał ogromne zaangażowanie Milika w walce o powrót do zdrowia po kontuzji. Według włoskiej prasy podstawowy napastnik reprezentacji Polski zaimponował wszystkim pracownikom klubu swoim profesjonalizmem i determinacją. W ramach nagrody może pojawić się już w niedzielę 15 stycznia na meczu Serie A z Pescarą. Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby Polak zagrał w tym spotkaniu, jednak gest Sarriego z pewnością ucieszy naszego reprezentanta. Wsparcie okazane przez szkoleniowca może mieć wyłącznie korzystny wpływ na przebieg dalszej rehabilitacji Milika.

Pechowy mecz z Danią

Milik nabawił się urazu w ostatnich minutach pierwszej połowy meczu o punkty z Danią, kiedy to Polacy prowadzili 2:0. Po przerwie kontuzjowanego Milika zastąpił Karol Linetty. Jak poinformował na Twitterze rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski, badania kontuzjowanego kolana „wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego”. „Czeka go najprawdopodobniej zabieg operacyjny, po którym przerwa trwa kilka miesięcy” – podkreślał Kwiatkowski w październiku.