Wyciekły prywatne maile Beckhama. Udzielał się charytatywnie dla tytułu rycerskiego?

Chodzi o korespondencję Davida Beckhama, którą ujawnili hakerzy z Football Leaks, czyli sportowego odpowiednika Wikileaks. Dokładniej, na jaw wyszły maile, które były gwiazdor m.in. Realu Madryt wysyłał do eksperta od wizerunku, Simona Oliveiry. Z treści maili wynika, że Beckham angażował się w różne akcje charytatywne tylko po to, aby otrzymać tytuł szlachecki i polepszyć swój wizerunek. Jedna z rozmów miała dotyczyć funduszy dla UNICEF, których Beckham nie chciał przeznaczyć. Organizacja humanitarna będąca częścią systemu ONZ, jak na razie nie chce komentować doniesień na temat ujawnionych wiadomości, ponieważ nie ma pewności, czy są one autentyczne.

Były piłkarz w reakcji na ujawnione wiadomości stwierdził, że niektóre e-maile zostały spreparowane, a inne informacje zostały wyrwane z kontekstu.

Sprawa z wyciekiem danych toczy się już od dłuższego czasu. Śledztwo było prowadzone w Portugalii, gdzie firma Oliveiry ma swoje serwery. Jak podaje Telegraph, Beckham już na początku zeszłego roku odmówił współpracy z szantażystami i zgłosił sprawę policji. Według Daily Mirror hakerzy początkowo kontaktowali się z byłym piłkarzem za pomocą poczty elektronicznej i próbowali spotkać się z nim przy pomocy osoby trzeciej. Hakerzy mieli żądać od Beckhama miliona funtów. Szantażyści zapewniali, że jeśli dostaną gotówkę, nie dojdzie do publikacji prywatnej korespondencji gwiazdora