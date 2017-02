Zadymy w „Chmurach” i stadionowym barze Legii. Do Warszawy przyjechali nie tylko kibice Ajaksu

W związku z meczem 1/32 Ligi Europejskiej już w środę do Warszawy przylecieli piłkarze Ajaksu Amsterdam, pucharowego rywala Legii. W środę do stolicy Polski przybyli też kibice holenderskiej drużyny, którzy wieczorem udali się do lokalu „Chmury” na Pradze Północ. Szybko zakosztowali „tradycyjnej praskiej gościnności”. W pewnym momencie do klubu wpadli ubrani na czarno mężczyźni (bez barw klubowych - red.), wrzucili race i kamieniami potłukli szyby. W odpowiedzi zwolennicy holenderskiego klubu zaczęli rzucać w nich stolikami, krzesłami i sprzętem znajdującym się w lokalu. W internecie zamieszczono film, pokazujący pobojowisko.

Pojawił się także film z kamer przemysłowych zamontowanych wewnątrz lokalu i na ulicy przed „Chmurami”.

Odpowiedź Ajaksu i polskiej policji

W odwecie za zaatakowanie swoich kibiców, następnego dnia fani Ajaksu Amsterdam udali się na stadion Legii przy Łazienkowskiej. Tam według relacji świadków zaatakowali pub „Łazienkowska 3”, położony pod trybuną północną stadionu Legii - tzw. „Żyletą”. Kiboli na miejscu zatrzymała warszawska policja. W innym miejscu zatrzymano kolejną grupę pseudokibiców. Zdarzenie to uwieczniono na kamerze i umieszczono w sieci. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy z Holandii, do Polski oprócz kibiców Ajaksu przylecieli także chuligani wrogiego ADO Den Haag, którzy z kolei żyją w dobrej komitywie z Legionistami. To właśnie oni mogli stać za atakiem w klubie „Chmury”.

Poniżej nagranie z drugiej tego dnia interwencji policji z udziałem kibiców Ajaksu. Jak podaje warszawska policja, jednemu z Holendrów przedstawiono zarzut napaści na policjanta.

Mecz Legia Warszawa - Ajax Amsterdam rozpocznie się w czwartek o 21:05. W środę sprzedawano już ostatnie bilety na to spotkanie, więc w czwartek przy Łazienkowskiej mógł zasiąść komplet widzów. O ile wcześniej policja nie zatrzyma wszystkich fanów Ajaksu. Portal Wprost.pl przygotował własną zapowiedź tego spotkania: