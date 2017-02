Thomas Tuchel: Kocham Łukasza Piszczka. Jest uosobieniem wszystkiego, co charakteryzuje BVB

Po wygranym 3:0 meczu z Wolfsburgiem, trener Borussi Dortmund Thomas Tuchel szczególnie wyróżnił jednego piłkarza. Kibiców z Polski z pewnością ucieszy fakt, że był to podstawowy obrońca kadry Adama Nawałki - Łukasz Piszczek. – To wielki dar mieć w zespole takiego zawodnika jak Piszczek. Kocham go. Ma wielką osobowość. Jest wspaniałym człowiekiem. Nie ma dnia, w którym na trening nie przyszedłby z uśmiechem na twarzy. Jest w każdym calu wielkim profesjonalistą i świetnym człowiekiem – mówił o naszym obrońcy niemiecki trener.

– Odnoszę wrażenie, że właśnie teraz Piszczek czuje się wyjątkowo dobrze. Sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest wzorcowym zawodnikiem, jakiego każdy życzyłby sobie mieć w swojej drużynie. To uosobienie wszystkiego, co charakteryzuje BVB. Cieszę się ogromnie, że jest obecnie w tak dobrej formie – powiedział na pomeczowej konferencji.

W obecnym sezonie Bundesligi Łukasz Piszczek rozegrał 16 spotkań, w których zdobył 5 bramek i trzy razy asystował przy golach kolegów. Piszczek zagrał też w 7 meczach Ligi Mistrzów oraz dwóch Pucharu Niemiec.