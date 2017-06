Milik i Zieliński nie zagrają na Euro U-21. Napoli wysłało pismo do PZPN

„Klub SSC Napoli przesłał dziś w godzinach wieczornych oficjalne pismo do Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym informuje, iż nie zgadza się – powołując się na regulamin FIFA – na udział Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego w Mistrzostwach Europy UEFA EURO U21 POLSKA 2017” – brzmi komunikat na stronie PZPN. Opublikowano również pismo, w którym włoski klub informuje o swojej decyzji.

Przedstawiciele Napoli argumentują, że w ostatnim sezonie ich zespół rozegrał ponad 50 oficjalnych spotkań, a nowy sezon zacznie się dla nich 30 czerwca, na obozie przygotowawczym. „ME U-21 nie są częścią Międzynarodowego Kalendarza rozgrywek FIFA, a kluby nie są zobowiązane do zwalniania piłkarzy na te rozgrywki. My nie możemy sobie pozwolić na to, by piłkarze wrócili do nas w drugiej połowie lipca” – czytamy w piśmie do PZPN.

W piątek, 19 maja trener Marcin Dorna ogłosił nazwiska dziewięciu piłkarzy z lig zagranicznych na zaczynające się 5 czerwca zgrupowanie w Arłamowie i ME do lat 21. W gronie powołanych znaleźli się Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Przypomnijmy, że dwóch naszych reprezentantów, którzy grają w barwach Napoli znalazło się również w kadrze Adama Nawałki na mecz z Rumunią. Ten mecz odbędzie się 10 czerwca na PGE Narodowym. Dzień później Milik i Zieliński mieli dołączyć do zawodników z kadry U-21, którzy w Arłamowie będą przygotowywać się do turnieju.

Mistrzostwa Europy U-21 odbędą się w dniach 16–30 czerwca w Polsce.