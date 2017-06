Zbigniew Boniek podpadł Hope Solo. „Co powiesz na moją nogę na swoich j*****?”

Wszystko przez wpis, jaki w marcu zamieścił na Twitterze prezes PZPN. „Bez przesady. Ja, gdy z Piechocińskim rozmawiamy o piłce, to nam baba niepotrzebna” – napisał wówczas do rzecznik Ekstraklasy S.A. Karoliny Hytrek-Prosieckiej. Żart nie wszystkim przypadł do gustu, a sama zainteresowana zripostowała prezesowi PZPN: „Dla odmiany w ekstraklasie jesteśmy już w XXI wieku”.

Słowa Zbigniewa Bońka w programie Erica Cantony ostrzej skomentowała Hope Solo. – Kilka tygodni temu, legendarny polski piłkarz, a obecnie oficjel UEFA, Zbi... P******ę to, nie mogę nawet wymówić jego nazwiska! – zaczęła bramkarka. – Zbigniew Boniek powiedział: "Kiedy poruszamy temat futbolu, to dyskusja o wpływie kobiet na tę dyscyplinę jest zbędna". Cóż, Zbigniew, co powiesz na moją nogę w twoich j*****? Czy to przydatny wpływ? Może jesteś zbyt dużym tchórzem, by przyjść i powiedzieć mi to w twarz – dodała.

Na koniec stwierdziła, że musi uważać na nazywanie ludzi „tchórzami”, ponieważ gdy zrobiła to ostatnim razem, została zawieszona przez Amerykańską Federację Piłkarską na pół roku. W ten sposób odniosła się do incydentu z Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku, kiedy to po porażce ze Szwedkami w ćwierćfinale powiedziała stwierdziła, że to jej drużyna powinna wygrać ponieważ przeciwniczki to „banda tchórzy”. Działacze stwierdzili wówczas, że bramkarka złamała podstawowy postulat Igrzysk Olimpijskich – poszanowanie dla przeciwniczek – i nałożyli na nią karę.