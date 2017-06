To oni powalczą na Euro U-21. Marcin Dorna ogłosił powołania

Powołania otrzymało 15 zawodników z polskiej ligi oraz Maksymilian Stryjek z Sunderlandu AFC. Wcześniej nominacje dostało siedmiu zawodników z klubów zagranicznych. Zgrupowanie w Arłamowie rozpocznie się w poniedziałek, 5 czerwca.

Kadra reprezentacji Polski:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Maksymilian Stryjek, Jakub Wrąbel

Obrońcy: Jan Bednarek, Krystian Bielik, Paweł Dawidowicz, Jarosław Jach, Paweł Jaroszyński, Tomasz Kędziora, Igor Łasicki, Przemysław Szymiński

Pomocnicy: Adam Buksa, Przemysław Frankowski, Bartosz Kapustka, Jarosław Kubicki, Karol Linetty, Patryk Lipski, Łukasz Moneta, Radosław Murawski

Napastnicy: Dawid Kownacki, Jarosław Niezgoda, Krzysztof Piątek, Mariusz Stępiński

Brak Milika i Zielińskiego

W kadrze Biało-Czerwonych na Euro U-21 zabrakło Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał pismo, w którym SSC Napoli poinformował że nie wyraża zgody na udział Milika i Zielińskiego w turnieju. Przedstawiciele włoskiego klubu argumentują, że w ostatnim sezonie ich zespół rozegrał ponad 50 oficjalnych spotkań, a nowy sezon zacznie się dla nich 30 czerwca, na obozie przygotowawczym. „ME U-21 nie są częścią Międzynarodowego Kalendarza rozgrywek FIFA, a kluby nie są zobowiązane do zwalniania piłkarzy na te rozgrywki. My nie możemy sobie pozwolić na to, by piłkarze wrócili do nas w drugiej połowie lipca” – czytamy w piśmie.

Mistrzostwa Europy U-21 odbędą się w dniach 16–30 czerwca w Polsce.