KOSMOS!! Ten gol Mario Mandžukicia przejdzie do historii

To, co zrobił podczas finałowego spotkania Ligi Mistrzów Mario Mandžukić przejdzie do historii. Gol strzelony Realowi to klasyczne „stadiony świata”.

Finałowy mecz Ligi Mistrzów nie zaczął się najlepiej dla graczy Juventusu Turyn. W 20. minucie włoski zespół przegrywał 0:1 po trafieniu Cristiano Ronaldo. 7 minut później odpowiedział jednak niezawodny snajper Mario Mandžukić. I to jak odpowiedział! Trafienie po uderzeniu przewrotką przejdzie z pewnością do annałów światowej piłki nożnej. Po trafieniu Mandžukića BBC ogłosiło na Twitterze konkurs, który ma wyłonić najładniejszą bramkę finału Ligi Mistrzów. Jedynym kontrkandydatem gola napastnika Juventusu Turyn jest trafienie Zinedina Zidane'a z 2002 roku. A tak wyglądała eksplozja radości wśród fanów po zdobyciu gola przez Mandžukića: Zapis relacji finałowego spotkania można przeczytać na Wprost.pl: