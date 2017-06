Lotto Ekstraklasa. KOSMICZNA końcówka sezonu! Legia drżała o tytuł jeszcze po swoim meczu

Mecz w Warszawie lepiej zaczęła Lechia, która od pierwszego gwizdka ruszyła do ataku i zmusiła Legionistów do cofnięcia się na własną połowę. Dawało to nadzieję na ciekawe sytuacje, ale o wiele więcej działo się na trybunach. Odpalone race, oprawy na Żylecie, w sektorze gości oraz doping – to wszystko o wiele bardziej przyciągało uwagę niż wydarzenia na placu gry.

Z czasem to Legia otworzyła się na grę w ataku, ale ciągle brakowało precyzji przy strzałach i dokładnych kluczowych podań. Do 37. minuty działo się głównie w Białymstoku, gdzie zmierzyły się dwie drużyny liczące się w grze o tytuł – Jagiellonia i Lech. Do przerwy „Kolejorz” prowadził 2:0, a przy Łazienkowskiej wiało nudą.

Po zmianie stron to Legia sprawiała lepsze wrażenie i trochę przyspieszyła grę. Mecz ożywił się tak naprawdę dopiero w 68. minucie, kiedy z boiska za czerwoną kartkę wyleciał Peszko. Pomocnik Lechii faulował rywala brutalnym wślizgiem, a sędzia nie zawahał się, jaki kolor kartki pokazać w tej sytuacji. W 77. minucie w Białymstoku Jagiellonia strzeliła gola kontaktowego. Dziesięć minut później na Podlasiu było już 2:2, a przy Łazienkowskiej wszyscy wstrzymali oddech. Co więcej, Lech kończył mecz w osłabieniu po czerwonej kartce, którą obejrzał Jevtić. Jakby tego było mało, w Białymstoku arbiter przedłużył mecz o 10 minut, ponieważ wcześniej na boisku znalazły się serpentyny i trzeba było przerwać grę.

Kiedy w Warszawie zabrzmiał ostatni gwizdek, pieczętujący bezbramkowy remis, nikt jeszcze nie mógł cieszyć się z mistrzostwa. Kibice czekali w napięciu i nerwowo zerkali w ekrany smartfonów. Ostatecznie nic już się nie zmieniło i Legia może świętować kolejny tytuł Mistrza Polski.

Czołówka tabeli sezonu 2016/2017 w Lotto Ekstraklasie:

1. Legia Warszawa 44 pkt

2. Jagiellonia Białystok 42 pkt

3. Lech Poznań 42 pkt

4. Lechia Gdańsk 42 pkt