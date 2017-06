Kurski o swoim zachowaniu na meczu Legia-Lechia: Poczułem zew kibica

W trakcie niedzielnego meczu decydującego o mistrzostwie Polski prezes TVP zasiadł w loży VIP z szalikiem Lechii, co nie spodobało się miejscowym kibicom, którzy szybko zauważyli, jakie barwy ma przy sobie Kurski. Dziennikarze obecni na trybunie prasowej relacjonowali w mediach społecznościowych, że prezes TVP machał szalikiem swojej drużyny, za co miał zostać zwyzywany i obrzucony kubeczkami. W sieci pojawiło się również nagranie z tego incydentu.

W rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl sprawę skomentował sam Jacek Kurski. Jak stwierdził, nieprawdą jest, by został obrzucany przedmiotami, bądź – jak relacjonowali niektórzy – by miało dojść „niemal do linczu”. Prezes TVP wyjaśnił, że siedział w sektorze Lechii. – W takim miejscu chyba mogę zamanifestować przywiązanie do swojego klubu – stwierdził. Jak wskazał, flagę Lechii wyciągnął pod wpływem emocji. – To był najbardziej dramatyczny moment sezonu. Okazało się, że mimo świetnej gry Lechia nie wystąpi w europejskich pucharach – tłumaczył prezes TVP. Jacek Kurski zaznaczył też, że jest „lechistą z krwi i kości” i przez wiele lat działał w organizacjach kibicowskich. – Poczułem zew kibica – podkreślił.