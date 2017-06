Szczęsny nie wróci do Arsenalu. Przenosi się do drużyny mistrza kraju!

Dziennikarze „Sky Sports” są pewni tego, że bramkarz reprezentacji Polski nie wróci na wyspy i od nowego sezonu będzie reprezentował barwy mistrza Włoch. Z Juventusem Turyn Szczęsny łączony jest od zakończenia obecnych rozgrywek, jednak do tej pory agent zawodnika dementował wszystkie informacje na ten temat. O Polaku w superlatywach wypowiadał się także jego długoletni trener Arsene Wenger. Oficjalnie Wojciech Szczęsny jest nadal piłkarzem Arsenalu, a w drużynie AS Romy występował na zasadzie wypożyczenia tylko w ostatnim roku. Jak wynika jednak z ustaleń „Sky Sports”, jeden z najlepszych golkiperów tegorocznych rozgrywek Serie A zostaje w słonecznej Italii.

Juventus Turyn doszedł do porozumienia z Arsenalem Londyn, a sam gracz również ustalił i zaakceptował warunki kontraktu. Wojtek przeniesie się na północ kraju, do drużyny mistrza Włoch i tegorocznego finalisty prestiżowej Ligi Mistrzów. Polak w drużynie „Starej Damy” miałby w przyszłości zastąpić legendę klubu - Gianluigiego Buffona. Teoretycznie w nadchodzącym sezonie Szczęsny miałby pełnić jedynie rolę zastępcy Buffona, ale nawet w takim wypadku byłaby to niezwykła dla Polaka okazja do nauki od żywej bramkarskiej legendy.

Według informacji „Sky Sports” Juventus przeleje na konto Arsenalu 16 milionów euro. Wojciech Szczęsny podpisze czteroletnią umowę opiewającą na 4 miliony euro za sezon. Wojtka będziemy mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę 10 czerwca w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji, który nasza reprezentacja rozegra z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie.