Nie żyje piłkarz Newcastle i reprezentacji WKS. Zasłabł podczas treningu

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zagrał w barwach swojego kraju 52 mecze i zdobył jednego gola. W swojej karierze grał dla belgijskiego Anderlechtu i holenderskiej Rody Kerkrade, jednak największą sławę dały mu występy w Premier League w barwach Newcastle. Dla popularnych „Srok” zagrał 156 meczów, występując na pozycji pomocnika. W lutym tego roku przeszedł do chińskiego zespołu Beijing Enterprises. To właśnie na treningu swojej nowej drużyny stracił przytomność, po czym zmarł w drodze do szpitala.

Poruszeni śmiercią Iworyjczyka, koledzy i rywale z boiska przesyłali za pośrednictwem mediów społecznościowych kondolencje dla rodziny Tiote. 30-letniego pomocnika wspominali między innymi Papis Cisse, Demba Ba, Hector Bellerin i Vincent Kompany. Zawodnika pożegnał też jego były klub - Newcastle oraz trener Rafa Benitez, który wprowadził Sroki z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.