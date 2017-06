Takiego meczu w Polsce jeszcze nie było. Piłkarskie legendy zagrają w Warszawie

– To świetny sposób na promowanie ligi hiszpańskiej. Właśnie taka drużyna może być wycieczką do przeszłości, szczególnie dla młodszych – powiedział na konferencji prasowej Fernando Sanz, w przeszłości zawodnik Realu Madryt i Malagi. Oprócz niego z dziennikarzami spotkali się Fernando Morientes, Gaizka Mendieta i Francesco Coco. Młodsi kibice będą mieli wyjątkową okazję poznać kawałek historii futbolu i spotkać się z piłkarzami, których być może kiedyś oglądali na ekranach telewizorów. – Patrząc na historie tych zawodników, oni grali w wielkich klubach – podkreślił Michał Żewłakow, którego w piątek będzie można zobaczyć na boisku w drużynie byłych reprezentantów Polski.

Piłkarze rozegrają dwie połowy po 35 minut. W przypadku remisu, po regulaminowym czasie nie przewidziano dogrywki ani rzutów karnych. Zawodnicy obu zespołów przekonywali, że o formę nie ma się co martwić. – Miesiąc temu graliśmy w Meksyku i wszystko wyglądało dobrze – podkreślił Fernando Sanz. Z kolei Gaizka Mendieta, który ma na koncie ponad 230 rozegranych spotkań w barwach Valencii dodał, że najważniejsze jest to, aby ludzie przyszli na mecz i cieszyli się nim. – Nie przywiązujemy wagi do wyniku – przyznał. Byli reprezentanci Polski do starcia z legendami La Liga przygotowywali się głównie indywidualnie. – Pochodzimy z różnych miast, każdy ma swoje obowiązki. Głównie chodziło o to, by mięśnie przypomniały sobie, co to jest wysiłek i zakwasy – ocenił Żewłakow.

Mecz rozpocznie się 9 maja o godz. 19:00, ale już od godz 16:00 będzie można spotkać się z piłkarzami na stadionie Legii, zrobić sobie zdjęcie czy zdobyć autograf. W tym celu powstanie specjalnie wyznaczona strefa. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Eleven. Poniżej lista piłkarzy, którzy wezmą udział w meczu.

Byli reprezentanci Polski:

Jerzy Dudek, Radosław Majdan, Marcin Baszczyński, Tomasz Kłos, Tomasz Hajto, Jacek Bąk, Jacek Zieliński, Arkadiusz Radomski, Kamil Kosowski, Jacek Krzynówek, Marek Saganowski, Tomasz Frankowski, Tomasz Kiełbowicz, Michał Żewłakow, Marcin Żewłakow

La Liga Legends:

Pedro Contreras, Cesar Sanchez, Miguel Salgado, Francesco Coco, Francisco Pavon, Fernando Sanz, Juan Capdevila, Christian Karembeu, Alberto Luque, Gaizka Mendieta, David Albelda, Marcos Senna, Jose Emilio Amavisca, Fernando Morientes, Luis Garcia, Gianluca Zambrotta, Steve McManaman