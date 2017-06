Brytyjskie media oburzone. Saudyjczycy nie uszanowali minuty ciszy dla ofiar zamachów?

Tuż przed czwartkowym meczem Australii z Arabią Saudyjską, organizatorzy spotkania postanowili oddać hołd ofiarom londyńskiego zamachu terrorystycznego i uczcić ich pamięć minutą ciszy. Gest ten był szczególnie ważny dla gospodarzy, ponieważ w zamachu zginęły 2 obywatelki Australii. Zawodnicy reprezentacji tego kraju zebrali się przy środkowej strefie boiska i stanęli w linii z pochylonymi głowami. Tym, co oburzyło internautów i dziennikarzy, było zachowanie Saudyjczyków.

Trudno ocenić, czy Saudyjczycy umyślnie zademonstrowali obojętność wobec ofiar zamachu, czy też oddawali im hołd na swój sposób, odmienny od przyjętego na Zachodzie. Nie stanęli oni w linii naprzeciwko Australijczyków, tak jak jest to zwyczajowo przyjęte, a rozproszyli się przy linii środkowej boiska. Zdaniem wielu brytyjskich i australijskich komentatorów był to brzydki gest. I chociaż piłkarze Arabii Saudyjskiej zachowali milczenie oraz powagę, to internauci dopatrzyli się w ich zachowaniu prowokacji.

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonego poniżej materiału wideo i wyrobienia sobie własnej opinii.Opisywane zdarzenie zaczyna się około 18. minuty nagrania.

Spotkanie pomiędzy Australią i Arabią Saudyjską rozgrywano w ramach azjatyckich kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w Rosji w 2018 roku. Mecz wygrali Australijczycy, w stosunku 3:2. Tym samym Australia zrównała się punktami z drugą Arabią Saudyjską i ma szanse na bezpośredni awans do turnieju w Rosji. W grupie B strefy azjatyckiej prowadzi Japonia, która ma tyle samo punktów (16), ale jeden mecz do rozegrania w zanadrzu. W sobotę 10 czerwca swój mecz w eliminacjach do turnieju rozgrywa reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki. Przeciwnikiem Polaków będzie zespół z Rumunii.