Ranking „Kickera”: Lewandowski najlepszym napastnikiem ligi niemieckiej

Choć tym razem Lewandowski nie zdobył korony króla strzelców, to właśnie jemu „Kicker” przyznał miano najlepszego napastnika Bundesligi. Polak w rankingu wyprzedził reprezentanta Gabonu, który jako jedyny oprócz „Lewego” zasłużył na miano piłkarza „klasy światowej”. Pierre-Emerick Aubameyang z Borussi Dortmund w zakończonym sezonie zdobył zaledwie o jednego kola więcej niż Lewandowski. W pozostałych statystykach nie miał szans z reprezentantem naszego kraju.

„Lewandowski w drugiej połowie sezonu nie tylko zdobył więcej bramek (18:15), ale także miał lepszą średnią ocen w Bundeslidze (2,59 do 3,24 w skali od 1 do 6, gdzie jedynka jest notą najlepszą) i w Lidze Mistrzów (2,17 do 3,63). Ponadto Aubameyangowi nie powiodło się w Pucharze Narodów Afryki na ojczystej ziemi, a Gabon zawiódł na całej linii, odpadając w pierwszej rundzie)” – uzasadniali kolejność w rankingu dziennikarze „Kickera”.

W całym sezonie 2016/2017 Robert Lewandowski zdobył dla Bayernu Monachium i reprezentacji Polski łącznie 53 gole. Polski napastnik i kapitan reprezentacji Adama Nawałki został też ojcem. Jego żona Anna urodziła córkę Klarę.