Ranking FIFA. Kadra Nawałki znów o kilka pozycji w górę! Rekord goni rekord

Lipcowe wydanie rankingu FIFA potwierdzi dobrą formę reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jest już pewne, że zespół prowadzony przez trenera Adama Nawałkę uplasuje się na historycznym 6. miejscu. Biało-czerwoni odnotują skok aż o 4 pozycje, z zajmowanego dotąd 10. miejsca. Tak świetny wynik zawdzięczamy nie tylko własnej grze i wygranej z Rumunią 3:1 w Warszawie. Pomogły również mecze rozgrywane przez inne wysoko notowane drużyny w Pucharze Konfederacji. Turniej będący ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata w Rosji zdecydowanie wpływa na lokatę Polaków.

Sytuacja reprezentacji Polski mogła być jeszcze lepsza. Gdyby tylko część meczów ułożyła się korzystnie dla Biało-czerwonych, FIFA umieściłaby nas na 4. miejscu rankingu. Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. W tym momencie trzeba cieszyć się z historycznego 6. miejsca, o którym do niedawna nikt w kraju nawet by nie pomarzył. W tym momencie nasza reprezentacja ma więcej punktów niż wielokrotni mistrzowie świata i Europy Hiszpanie, a także Francuzi, Belgowie i Kolumbijczycy.

Na szczycie rankingu prowadzonego przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej Znajduje się obecnie Brazylia z 1603 punktami. Drugie są Niemcy z 1491 punktami, a trzecia Argentyna z 1412 punktami. Czwartą lokatę zajmuje Szwajcaria z 1329 punktami, a piąte miejsce przypadnie komuś z pary Portugalia-Chile. oba te zespoły grają w środę w półfinale Pucharu Konfederacji i jeden z nich na pewno zdobędzie punkty. W związku z tym Polsce przypadnie w lipcu na pewno 6. miejsce.