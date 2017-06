Piłkarz Bayernu oskarżony o przemoc domową. Stanie przed sądem

O sprawie, jako pierwsze poinformowały francuskie media. Coman został aresztowany w poniedziałkowy poranek i był przesłuchiwany przez kilka godzin, w związku z podejrzeniami o stosowanie przemocy domowej wobec byłej dziewczyny. Prokurator z miejscowości Meaux we Francji przekazał, że 21-latka zatrzymano w podparyskiej miejscowości Chessy.

Poszło o pieniądze?

Młodym piłkarzem zainteresowała się policja po tym, jak skargę złożyła jego była dziewczyna. W ostatnich dniach miało dojść między nimi do dwóch poważnych kłótni, najprawdopodobniej dotyczących spraw finansowych. Coman po kilku godzinach przesłuchań został zwolniony do domu, ale to nie koniec sprawy. We wrześniu Francuz ma stanąć przed sądem. Jest oskarżony o napaść na byłą partnerkę.

Kingsley Coman jest wychowankiem Paris Saint-Germain. W 2015 r. trafił do Bayernu Monachium. Bawarczycy wypożyczyli go na dwa lata z Juventusu Turyn. W maju skrzydłowy podpisał kontrakt z niemieckim klubem, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r. Bayern zapłacił za wykupienie Comana 20 mln euro. 21-latek to również srebrny medalista Mistrzostw Europy 2016.