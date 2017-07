Padł nowy rekord! To najdroższy transfer z polskiej ligi w historii

Bednarek podpisał z klubem ze St Mary’s Stadium 5-letni kontrakt i stał się pierwszym wzmocnieniem Southampton tego lata. – Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem dołączyć do takiego klubu. To jest ten moment. Pracowałem na to, by spełnić swoje marzenia. To daje mi tylko motywację do jeszcze cięższej pracy i pokazania swoich umiejętności. Chcę pomóc drużynie, by była coraz lepsza – powiedział były już gracz „Kolejorza”. - Myślę, że to najlepszy krok dla mnie. Słyszałem, że Southampton to dobry klub dla młodych zawodników – dodał.









Padł nowy rekord

Transfer Bednarka przejdzie do historii, ze względu na kwotę, jaką angielski zespół musiał zapłacić Lechowi. Do tej pory najdroższym transferem z polskiej ligi był Adrian Mierzejewski. Polonia Warszawa w 2011 roku zarobiła na sprzedaży pomocnika do Trabzonsporu 5,25 mln euro. „Kolejorz” zarobi na transferze Bednarka ponad 6 mln euro.





Transfer po świetnym sezonie

21-latek ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Lecha. Zagrał w 34 meczach w ostatnim sezonie. Poza tym, młody obrońca brał udział w rozgrywanych w Polsce Mistrzostwach Europy U-21.

Duży wpływ na rozwój kariery Bednarka miało wypożyczenie do Górnika Łęczna w sezonie 2015/16. Obrońca zagrał w 18 spotkaniach zielono-czarnych i prezentował się solidnie. Już wtedy potencjał w młodym graczu widział Veljko Nikitović, jeszcze niedawno gracz zespołu z Lubelszczyzny, a obecnie członek zarządu. – Bardzo się cieszę, że w jakimś małym stopniu mogłem mu pomóc i przyczynić się do tego, gdzie jest, a wierzę, że będzie jeszcze wyżej. Powinien być wzorem dla wszystkich młodych chłopaków – jak powinni się zachowywać, jak trenować, odżywiać się i po prostu, w jaki sposób żyć w roli piłkarza. To jest człowiek, który mimo młodego wieku ma głowę na karku. Jego nastawienie jest po prostu takie, że będzie grał w piłkę na najwyższym poziomie – mówił Nikitović w wywiadzie dla zzapolowy.com w marcu tego roku.