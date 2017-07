Lewandowski zamiast generała. Kapitan reprezentacji będzie miał ulicę swojego imienia

Pomysł nazwania jednej z ulic w Kuźni Raciborskiej imieniem kapitana reprezentacji Polski zrodził się parę tygodni temu, gdy radni tego miasta dyskutowali o tzw. dekomunizacji. Władze samorządowe są zobowiązane do zmiany nazw ulic, które kojarzą się z komunizmem. Na tej liście jest też gen. Karol Świerczewski.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że mieszkańcy Kuźni Raciborskiej wzięli sprawy w swoje ręce i zebrali ponad sto podpisów pod petycją, by nowym patronem ulicy został Robert Lewandowski. Pomysł spodobał się burmistrzowi Kuźni Raciborskiej, ale przed podjęciem jakichkolwiek działań postanowiono zapytać Lewandowskiego, czy wyraża zgodę na to, by jedna z ulic w mieście nosiła jego imię. Okazało się, że piłkarz nie ma nic przeciwko temu. Już na najbliższej sesji radni z Kuźni Raciborskiej będą mogli więc nazwać jedną z ulic imieniem Roberta Lewandowskiego.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jak brzmi pełna nazwa aktu prawnego, została uchwalona przez Sejm 1 kwietnia bieżącego roku, a 19 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ją.