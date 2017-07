Messi nie trafi do więzienia. Ma zapłacić ponad 250 tysięcy euro grzywny

Hiszpański sąd zgodził się, by Lionel Messi zapłacił grzywnę w wysokości 252 tysięcy euro. Dzięki temu gwiazdor Barcelony nie musi się już martwić, że trafi do więzienia na 21-miesięcy. Do tej pory taka kara ciążyła na słynnym piłkarzu.