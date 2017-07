Czesław Michniewicz selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Polski

O nominacji Czesława Michniewicza na stanowisko trenera piłkarskiej reprezentacji Polski U-21 poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek po piątkowym posiedzeniu zarządu piłkarskiej centrali. 47-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Marcina Dornę.

– Od pierwszego spotkania z Czesławem widziałem w nim wielką chęć prowadzenia tego zespołu. Zarząd przyjął jego kandydaturę jednogłośnie. Celem jest awans do mistrzostw Europy we Włoszech – powiedział Boniek. – Trener Dorna jest nam bardzo potrzebny, bo to znakomity wychowawca. Jako wicedyrektor sportowy PZPN będzie współpracował ze Stefanem Majewskim. Dodatkowo przejmie reprezentację U-15. To nie jest dla niego kara, ale wręcz przeciwnie – dodał.

Czesław Michniewicz były szkoleniowiec m.in. Lecha Poznań, Zagłębia Lubin, Pogoni Szczecin i Termaliki Bruk-Bet Nieciecza już we wrześniu poprowadzi drużynę narodową z rocznika 1996 w eliminacjach mistrzostw Europy. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Tbilisi z Gruzją.