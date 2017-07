Młody piłkarz ma poważne uszkodzenia mózgu. „Szanse na powrót do pełni zdrowia są niemal zerowe”

Pomocnik Ajaksu Abdelhak Nouri, który zasłabł w meczu towarzyskim z Werderem Brema, ma trwałe uszkodzenia mózgu. 20-latek cierpiał na zaburzenia pracy serca, co było bezpośrednią przyczyną utraty przytomności w trakcie sobotniego sparingu w Austrii. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez Ajax czytamy, że szanse piłkarza na powrót do pełni zdrowia są niemal zerowe. Według najnowszej diagnozy, duża część jego mózgu jest niesprawna. Spowodowane jest to najprawdopodobniej przerwą w dopływie tlenu.

Do zdarzenia doszło podczas meczu sparingowego. Dramatyczne chwile podczas sparingu w Austrii. W 73 minucie meczu 20-latek zasłabł, nie będąc atakowanym przez rywala. Reanimacja trwała kilkadziesiąt minut, po czym Nouri został przetransportowany helikopterem do szpitala w innsbrucku. Zasłabnięcie Nouriego było dużym szokiem dla wszystkich zawodników. Werder Brema w trosce o zdrowie psychiczne swoich piłkarzy zaproponował wszystkim możliwość skorzystania z pomocy psychologa.

Abdelhak Nouri jest Holendrem marokańskiego pochodzenia. Przez całą karierę jest związany z Ajaksem Amsterdam. Ma za sobą także występy w reprezentacjach młodzieżowych.