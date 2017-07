Szczęsny następcą Buffona! Włoskie media pewne: Polak przechodzi do Juventusu

We Włoszech są już pewni - Wojciech Szczęsny od przyszłego sezonu będzie zmiennikiem legendarnego Gianluigiego Buffona. Reprezentanta Polski od gry dla Juventusu Turyn dzielą już tyko testy medyczne i podpis na kontrakcie. Oznacza to także, że polski bramkarz pożegna się z Arsenalem Londyn, w którym spędził prawie całą swoją sportową karierę, przerywaną jedynie dwoma wypożyczeniami do Brentford w czasach juniorskich i do AS Romy w ostatnich 2 latach.



Juventus ma zapłacić za Polaka od 11 do 12 milionów euro i zaoferować Szczęsnemu pensję w wysokości 70 tys. funtów tygodniowo. O ofercie z Turynu zdecydowały świetne występy bramkarza w ostatnich dwóch sezonach na boiskach włoskiej Serie A. W 72 meczach w barwach Romy Szczęsny w 22 spotkaniach nie pozwolił wbić piłki do swojej bramki. Wywalczył też pozycję pierwszego bramkarza reprezentacji prowadzonej przez Adama Nawałkę. Początkowo ma być w Juventusie jedynie zmiennikiem Buffona, jednak już od przyszłego sezonu będzie mógł liczyć na stałe występy między słupkami „Starej Damy”.