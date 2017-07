„Panie pośle, od******* się Pan od piłki”. Boniek reaguje na zainteresowanie sędzią meczu Ekstraklasy

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu Legii Warszawa z Sandecją Nowy Sącz w 3. kolejce LOTTO Ekstraklasy poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk napisał na Twitterze „zaczepiając” prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Mularczyk zamieścił tam tweeta Sandencji, która napisała, że spotkanie na Łazienkowskiej poprowadzi sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy (takie sytuacje często budzą opór, pojawiają się zarzuty o sprzyjanie lokalnej drużynie – red.). „Panie Prezesie takie sytuacje nie budują zaufania do PZPN” – napisał Mularczyk.

Na to stwierdzenie zareagował Boniek, który odpisał: „I co z tego?”. Na kilka godzin przed meczem Mularczyk odpowiedział tylko: „Dziś zobaczymy!?”. Gdy zakończyła się pierwsza połowa spotkania Mularczyk ponownie zatweetował: „Czy Pan Prezes Zbigniew Boniek jest zadowolony z pracy sędziego z Warszawy po I połowie meczu?!”. Na to pytanie nie uzyskał jednak odpowiedzi od szefa PZPN.

Boniek zabrał jednak głos w inny sposób. Jeden z internautów pod wpisem Mularczyka pofolgował sobie i w wulgarny sposób odniósł się do zainteresowania posła sprawą tego, sędzia, z jakiego miasta prowadził spotkanie. „Panie Mularczyk od******* się Pan od piłki” – napisał. Boniek zretweetował ten wpis, opatrując to komentarzem od siebie: „Mnie nie wypadało”.