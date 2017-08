Neymar przyjechał na trening i pożegnał się z kolegami. Rekordowy transfer stanie się faktem?

Saga transferowa z udziałem Neymara powoli dobiega końca. BBC podaje, że Brazylijczyk pojawił się w środę na treningu Barcelony, ale nie uczestniczył w zajęciach. Chciał tylko przekazać drużynie, że odchodzi. Te informacje potwierdził klub z Barcelony.

Transferowa karuzela

O Brazylijczyku w ostatnim czasie jest głośno z powodu spekulacji na temat jego przyszłości. Pojawiły się informacje, że 25-latek może trafić do Paris Saint-Germain za rekordowe 222 mln euro. Żaden klub jeszcze nigdy nie wyłożył takiej kwoty na zakup piłkarza. Do tej pory najgłębiej do kieszeni sięgnęli działacze Manchesteru United, którzy sprowadzili Paula Pogbę z Juventusu Turyn za 105 mln euro. Kilka dni temu wydawało się, że wszelkie spekulacje uciął Gerard Pique. Obrońca Barcelony opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Neymarem z podpisem: „zostaje”. Później Pique przyznał jednak, że to była jego własna opinia odnośnie plotek transferowych, a ostateczna decyzja i tak należy do Neymara i władz klubu.

W piątek 28 lipca informowano, że transfer Neymara do PSG jest już dopięty na ostatni guzik. Hiszpański „AS” powołując się na Radio Monte Carlo podawał, że przejście Brazylijczyka do francuskiego klubu zostanie ogłoszone w tym tygodniu. Podobno piłkarz ustalił już szczegóły kontraktu. Jego umowa ma obowiązywać do 2022 roku. Gwiazdor Barcelony mógłby liczyć w nowym klubie na zarobki w wysokości 30 mln euro rocznie.