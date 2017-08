Eurosport nie pokazał gola. W tym czasie wyemitowano... reklamę

Blok reklamowy składający się z trzech spotów pokazano około 55-57 minuty meczu Atletico Madryt-Napoli rozgrywanego w ramach Audi Cup. Wówczas – czego nie mogli zobaczyć widzowie – gola dla Napoli strzelił Jose Callejon. Widzowie zobaczyli gol dopiero na powtórce.

Agnieszka Jurkiewicz, menedżer do spraw komunikacji korporacyjnej w Discovery Networks w regionie CEEMEA poinformowała, że emisję bloku reklamowego spowodował błąd ludzki. – Bardzo zależy nam na polskich kibicach i nieustannie pracujemy nad tym, aby zapewnić im możliwie jak najlepszą jakość transmisji, a w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji – podkreśliła Jurkiewicz.

„Czasem wydarzy się coś, o czym chcemy jak najszybciej zapomnieć. Ostatni przykład to reklamy w trakcie meczu Atletico - Napoli. Pozostaje nam za to przeprosić. Nie było to zamierzone działanie z naszej strony, zadecydował o tym błąd ludzki” – poinformował z kolei Eurosport na Facebooku.