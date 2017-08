Marcin Dubieniecki został współwłaścicielem Arki Gdynia. Ciążą na nim zarzuty wyłudzenia 14 mln zł

Zmian w zarządzie Arki Gdynia ciąg dalszy. Po tym, jak w lipcu ponad 60 proc. akcji tego klubu przejął 20-letni biznesmen Dominik Midak, do klubu przychodzi kolejna nowa twarz. To adwokat Marcin Dubieniecki, który w niedzielę za pośrednictwem Twittera ogłosił, że będzie współwłaścicielem Arki. „Od poniedziałku oficjalnie jako współwłaściciel klubu Arka Gdynia. Liczę na konstruktywna współpracę z obecnym zarządem i akcjonariuszami” – napisał.

Dubieniecki to postać tyleż barwna, co kontrowersyjna. Cały czas ciążą na nim zarzuty wyłudzenia ponad 14 mln złotych z PFRON, kierowania grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy. Adwokat do momentu wpłacenia 3 mln złotych kaucji przez 14 miesięcy przebywał w areszcie śledczym. Jest także bohaterem tabloidów, które szeroko rozpisywały się o jego zakończonym już małżeństwie z Martą Kaczyńską. Obecnie partnerką Dubienieckiego jest była dziewczyna bramkarza reprezentacji Polski Artura Boruca.

Arka Gdynia zajmuje w tym momencie 7 miejsce w tabeli LOTTO Ekstraklasy. Po 5 meczach piłkarze z Trójmiasta mają na koncie 7 punktów. W tym sezonie Ekstraklasy odnotowali zaledwie jedną wygraną i aż 4 remisy. Do liderującej Wisły Kraków tracą 5 punktów.