NA ŻYWO: Legia Warszawa - Sheriff Tyraspol

Legia przystępuje do meczu z Sheriffem Tyraspol po dwóch zwycięstwach - w Pucharze Polski z Wisłą Puławy 4:1 i Piastem Gliwice w Lotto Ekstraklasie 3:1. Na dzień przed spotkaniem IV rundy eliminacji Ligi Europy sztab szkoleniowy mistrza Polski dokonał zmian w kadrze na ten etap rozgrywek. Szansę dostali zawodnicy z listy B: Robert Bartczak, Miłosz Szczepański i Mateusz Żyro. W kadrze znalazł się również nowy nabytek Legii Inaki Astiz, który wrócił na Łazienkowską po dwóch latach nieobecności. 33-latek zajął miejsce Jakuba Czerwińskiego, który w starciu w Puławach skręcił staw skokowy. – Temat Astiza pojawił się po kontuzji Czerwińskiego. Potrzebowaliśmy piłkarza „na już” – przyznał na przedmeczowej konferencji prasowej trener Jacek Magiera. Na tym jednak nie koniec problemów Legii. Nadal do gry nie jest gotowy Miroslav Radović, który zmaga się z kontuzją kolana już od ubiegłego sezonu. W meczu z Sheriffem, ze względu na wysoką gorączkę wykluczony jest też występ Michała Kopczyńskiego. Do treningów z drużyną wraca z kolei Tomasz Jodłowiec.

W Warszawie cel jest jasny: awans do fazy grupowej LE to absolutna konieczność, ze względów sportowych i finansowych. – To jest nasz obowiązek, żeby grać w Europie. Tak ten klub ma funkcjonować, żeby każdego roku grać w europejskich pucharach – mówił Magiera po rewanżowym spotkaniu z FK Astana, które było dla Legii pożegnaniem z Ligą Mistrzów na ten sezon. „Wojskowi” w rewanżu z Kazachami wygrali 1:0, ale ten wynik nic nie dał, bo w pierwszym starciu było 3:1 dla Astany.

Zwycięstwo przy Łazienkowskiej odeszło w zapomnienie, za to cały świat mówił o oprawie kibiców polskiego klubu, którą przygotowano z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.