Jest decyzja UEFA ws. oprawy na Legii. Będzie kara, ale jest powód do radości

Jak przekazał prezes Dariusz Mioduski za pośrednictwem mediów społecznościowych, kara za głośną oprawę Legii wyniesie 35 tys. euro (około 149 tys. złotych). Właściciel Legii podkreślał, że UEFA nie miała zastrzeżeń do merytorycznej części widowiska, a jedynie do kwestii dotyczących bezpieczeństwa kibiców. Jak pisał Mioduski na Twitterze, „wygląda na to, że kara (recydywa) tylko za niedrożne przejścia”. Taki werdykt z pewnością ucieszy nie tylko fanów Legii, ale i innych kibiców z Polski, którzy w mediach społecznościowych masowo wyrażali poparcie dla warszawskiego klubu, nazywając inicjatywę Legionistów „lekcją historii dla całej Europy”.

Powstanie Warszawskie na stadionie

Sprawa nad którą pochylała się UEFA dotyczyła gigantycznej grafiki, tzw. sektorówki, rozwiniętej na największej trybunie Legii podczas meczu rozgrywanego 2 sierpnia z zespołem FK Astana w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Tamto spotkanie poprzedziła minuta ciszy, mająca na celu oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Na takim odnotowaniu przypadającej na 1 sierpnia 73. rocznicy wybuchu powstania w stolicy jednak się nie skończyło.

W związku z rocznicą kibice przygotowali ogromną sektorówkę, na którą składały się trzy elementy. Pierwszy z nich to setki kart, które trzymali fani stołecznej drużyny, ułożone w biało-czerwoną flagę, wraz z datą „1944” (w tym roku wybuchło Powstanie Warszawskie). Drugim była ogromna flaga, rozwieszona aż pod dach stadionu, przedstawiająca niemieckiego żołnierza celującego w głowę polskiego chłopca.

Ostatnim elementem był spory banner, umieszczony tuż przed pierwszymi krzesełkami na trybunie, na którym napisano: „Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 tysięcy ludzi. Tysiące z nich stanowiły dzieci”. Oprawa kibiców Legii odbiła się szerokim echem w sieci. Pisały o niej nie tylko europejskie, ale i światowe media.